"وقع لنادي جديد سرا".. رحيل مفاجئ لمدرب أورلاندو بايرتس

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، رحيل الإسباني خوسيه ريفيرو، من تدريب الفريق، بشكل مفاجئ قبل نهاية الموسم الجاري.

وكشف النادي الجنوب أفريقي في بيان نشر على موقع النادي، منذ قليل تم تأكيد أن ريفيرو سيتولى منصب المدرب للمرة الأخيرة في مباراة الفريق أمام جولدن أروز في ملعب أورلاندو يوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس النادي إيرفين خوزا في تصريحاته: "لقد اتصل بنا جوزيه قبل بضعة أسابيع بطلب لتحريره من عقده قبل الموعد المحدد، بعد التوقيع مع نادٍ جديد دون تحديد اسمه".

وأضاف: "نظرًا لتوقيته، وفي خضم سلسلة من المباريات الحاسمة، رأينا أنه من الأفضل تأجيل هذا الإعلان إلى ما بعد نهائي الكأس، لقد كانت مساهمته منذ انضمامه إلى النادي هائلة، تعلمنا منه الكثير، وتعلم هو الكثير منا".

وتابع: "وبينما كنا نفضل تكريمه رسميا بتوديع مناسب، فإننا نحترم تماما قراره بالرحيل قبل نهاية فترة ولايته، والمدرب المساعد ماندلا نسيكازي سيتولى مهام المدرب الرئيسي مؤقتًا لما تبقى من الموسم، وسيساعده محلل الأداء الرئيسي رايان جاكوبس وبقية الجهاز الفني والمساعد".