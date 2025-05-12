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كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وغانا في ربع نهائي كأس أفريقيا للشباب؟

11:29 ص الإثنين 12 مايو 2025

منتخب مصر للشباب

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كتب - محمد القرش:

يترقب جمهور كرة القدم المصرية المواجهة المصيرية بين منتخبي مصر وغانا، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد السويس الجديد.

ووصل الفراعنة إلى ربع النهائي بعد التأهل ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وغانا؟

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في شمال إفريقيا والوطن العربي، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 6.

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