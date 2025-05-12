مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

غانا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
21:45

روما

جميع المباريات

إعلان

التأهل للمونديال.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب أمام غانا

11:07 ص الإثنين 12 مايو 2025

منتخب مصر للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري للشباب، لمواجهة نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، للشباب التي تقام حاليا في مصر.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره غانا، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعد هذه المباراة هامة للفراعنة الصغار، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى كأس العالم، حيث يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا

وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره منتخب غانا في السادسة مساء اليوم، عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وكان المنتخب المصري للشباب صعد لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط، وتأهل ضمن أفضل الثوالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

التأهل للمونديال مباراة منتخب مصر للشباب مباراة مصر وغانا بطولة كأس الأمم الأفريقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"