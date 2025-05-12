التأهل للمونديال.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب أمام غانا

كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري للشباب، لمواجهة نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، للشباب التي تقام حاليا في مصر.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره غانا، في السادسة مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعد هذه المباراة هامة للفراعنة الصغار، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى كأس العالم، حيث يتأهل كل فرق المربع الذهبي إلى البطولة الكبرى في تشيلي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا

وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره منتخب غانا في السادسة مساء اليوم، عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وكان المنتخب المصري للشباب صعد لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط، وتأهل ضمن أفضل الثوالث.