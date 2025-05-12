محترف مصري يتوّج بدوري خليجي.. ما القصة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد نادي الكويت الكويتي مساء يوم أمس الأحد لقب الدوري ببلاده لموسم 2024ـ2025 للمرة الرابعة على التوالي، خبر أصبح اعتياديًا مؤخرًا ولكن ما يهمنا هو أنه يضم بصفوفه المحترف المصري عمر عبدالفتاح.

"عموري" كما يُلقب اللاعب كان عنصرًا أساسيًا وبارزًا بمسيرة فريق الكويت بالبطولة التي تُعد الثالثة له على التوالي مع ناديه الذي انضم له في موسم 2022 ـ 2023 قادمًا من صفوف المصري البورسعيدي.

نادي الكويت كان يمتلك (57) نقطة وكانت الجولة الأخيرة من المسابقة مساء يوم أمس أمام نظيره العربي الوصيف بـ (55) نقطة وبفوز الفريق الذي يضم بصفوفه "عموري" بهدفين مقابل هدف وصل إلى النقطة (60) ليتوّج باللقب رقم (19) في تاريخه من بطولة الدوري.

لا تعد التجربة هي الأولى لعموري صاحب الـ (28) في الدوري الكويتي إذ ارتدى قميص نادي خيطان قبل أن ينضم في موسم 2016 ــ 2017 لنادي الإسماعيلي.

ولكنه رحلّ بالانتقالات الشتوية لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة قبل أن ينضم للأخير بصورة نهائية في موسم 2017 ـ 2018 ومنه رحلّ بعد موسمين لصفوف الجونة ثم في موسم 2021/2022 بصفوف المصري إذ لم يحصد الجناح الأيسر أي بطولة محلية بمصر.

عموري شارك خلال رحلته مع الأندية المصرية بـ 130 مباراة في بطولة الدوري سجل خلالها 4 أهداف وصنع 15 لزملائه، فيما شارك بـ 7 مباريات ببطولة كأس مصر.