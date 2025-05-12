موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم الاثنين، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مصر.

وتبدأ منافسات نصف النهائي للرجال مساءً بمواجهة الأهلي أمام الزمالك، تليها مواجهة الترجي التونسي أمام منتدى درب السلطان المغربي، على أن تقام المباريات النهائية وتحديد المركز الثالث غدا الثلاثاء.

وتمتلك قنوات "أون سبورت" حقوق بث بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد في شمال إفريقيا والوطن العربي.

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