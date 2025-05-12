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لقاء الـ7 أهداف.. ملخص مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (فيديو)

09:48 ص الإثنين 12 مايو 2025
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    ريال مدريد ضد برشلونة (3)
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    ريال مدريد ضد برشلونة (1)
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    فريق ريال مدريد
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    ريال مدريد ضد برشلونة
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    برشلونة ضد ريال مدريد (1)
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    احتفال رافينيا (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت أمس الأحد ضمن مواجهات الدوري الإسباني، إثارة وندية كبيرة.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد

وبدأت إثارة المباراة عندما سجل كيليان مبابي هدف الافتتاح في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، والذي أضاف أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وقلص المدافع الإسباني إريك جارسيا النتيجة لبرشلونة بالدقيقة 19، ثم سجل لامين يامال هدف التعادل بعدها بـ 13 دقيقة.

وكان تقدم برشلونة في المباراة عن طريق رافينيا الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 34، وضاعف الجناح البرازيلي النتيجة للبارسا بعدها بـ 11 دقيقة، وقلص مبابي النتيجة للريال في الدقيقة 70 قبل أن تنتهي المباراة.

وعزز البارسا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا" برصيد 82 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

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