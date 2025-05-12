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منافسة رونالدو وبنزيما.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن"

12:22 ص الإثنين 12 مايو 2025
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    كريم بنزيما لاعب الاتحاد
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    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
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    إيفان توني
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    ألكسندر ميتروفيتش
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    السعودي سالم الدوسري
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    سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
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    سالم الدوسري
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كتب - محمد القرش:

رفع نجم اتحاد جدة، كريم بنزيما، رصيده التهديفي إلى 21 هدفا بعد ثنائية في مرمى الفيحاء، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري السعودي "روشن".

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 23 هدفا، وبفارق هدفين عن الوصيف عبد الرزاق حمد الله وينزيما.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1. كريستيانو رونالدو (النصر) - 23 هدفا

2. كريم بنزيما (الاتحاد) - 21 هدفا

3. عبد الرزاق حمد الله (الشباب) - 21 هدفا

4. إيفان توني (الأهلي) - 20 هدفا

5. جوليان كينونيس (القادسية) - 19 هدفا

6. ماركوس ليوناردو (الهلال) - 17 هدفًا

7. ميتروفيتش (الهلال) - 15 هدفا

8. ميزياني ماوليدا (الخلود) - 14 هدفا

9. أوباميانج (القادسية) - 14 هدفا

10. سالم الدوسري (الهلال) - 13 هدفا

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هدافي الدوري السعودي الدوري السعودي رونالدو بنزيما كريستيانو أوباميانج
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