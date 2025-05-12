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180 دقيقة فاصلة.. سباق الحذاء الذهبي على صفيح ساخن بين صلاح وجيوكيرس

09:30 ص الإثنين 12 مايو 2025
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كتب - محمد القرش:

اقتربت المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025 على الانتهاء، حيث يفصلنا مباراتين "180 دقيقة" من أجل معرفة الفائزة بالجائزة الكبرى للهدافين.

ويتم اختيار الفائز بالجائزة الفردية وفقا لنقاط كل لاعب، ويحصل اللاعبين داخل الدوريات الـ5 الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) على نقطتين مقابل كل هدف، بينما يحصل باقي اللاعبين في الدوريات الأوروبية خارج الكبرى على نقطة ونصف.

ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

1. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 38 هدفا - 57 نقطة

2. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا - 56 نقطة

3. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 27 هدفا - 54 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 24 هدفا - 48 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 24 هدفا - 48 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

9. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

10. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 21 هدفا - 42 نقطة

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سباق الحذاء الذهبي محمد صلاح مرموش جيوكيرس مبابي كين الحذاء الذهبي
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