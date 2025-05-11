منتخب مصر للشباب.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف البطولات اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025.

ويواجه أتلانتا نظيره روما في الدوري الإيطالي، بينما يلاقي الهلال السعودي نظيره العروبة في الدوري السعودي "روشن".

ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

نيجيريا ضد السنغال - 3 عصرا

منتخب مصر ضد منتخب غانا - 6 مساء

المغرب ضد سيراليون - 6 مساء

جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية - 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الهلال ضد العروبة - 7:05 مساء - SSC 1

الأخدود ضد النصر - 9:00 مساء - SSC EXTra 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد فيورنتينا - 7:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

أتلانتا ضد روما - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1