نتائج مباريات اليوم الأحد 11 مايو

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية يوم الأحد 11 مايو، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وحقق الفوز برشلونة على نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني، وحسم التعادل مباراة ليفربول أمام نظيره أرسنال في الدوري الإنجليزي.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي - (2-0)

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - (0-2)

نوتنجهام فورست ضد ليستر سيتي - (2-2)

توتنهام ضد كريستال بالاس - (0-2)

ليفربول ضد أرسنال - (2-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس ضد إسبانيول - (3-2)

برشلونة ضد ريال مدريد - (4-3)

أتلتيك بلباو ضد ألافيس - (1-0)

ريال بيتيس ضد أوساسونا - (1-1) جاري الآن

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد مونزا - (1-2)

هيلاس فيرونا ضد ليتشي - (1-1)

تورينو ضد إنتر ميلان - (0-2)

نابولي ضد جنوى - (2-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند - (2-4)

آينتراخت فرانكفورت - سانت باولي - (2-2)

شتوتجارت ضد أوجسبورج - (4-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الشباب ضد الأهلي - (3-1)

ضمك ضد الرائد - (1-0)

التعاون ضد القادسية - (0-1)

الاتحاد ضد الفيحاء - (3-0)

نتائج مباريات الدوري المصري

سموحة ضد إنبي - (0-1)

زد ضد مودرن سبورت - (2-2)

الجونة ضد طلائع الجيش - (0-1)