مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

4 3
17:15

ريال مدريد

الدوري المصري

زد

2 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
18:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

على أمل تعثر نابولي... إنتر ميلان يتجاوز تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي

10:09 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة انترميلانوتورينو
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة انتر ميلان وتورينو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

حقق نادي إنتر ميلان فوزًا هاما على حساب نظيره تورينو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 11 مايو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي الإنتر كل من نيكولا زاليسكي في الدقيقة 14، وكريستيان أسلاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 77 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتًا متساويًا في النقاط مع نابولي، منتظرًا تعثره في مواجهاته المقبلة لحسم الصدارة لصالحه، بينما توقف رصيد تورينو عند 44 نقطة، ليبقى في المركز الحادي عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميلان الدوري الإيطالي تورينو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط