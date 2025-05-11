على أمل تعثر نابولي... إنتر ميلان يتجاوز تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق نادي إنتر ميلان فوزًا هاما على حساب نظيره تورينو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 11 مايو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي الإنتر كل من نيكولا زاليسكي في الدقيقة 14، وكريستيان أسلاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 77 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتًا متساويًا في النقاط مع نابولي، منتظرًا تعثره في مواجهاته المقبلة لحسم الصدارة لصالحه، بينما توقف رصيد تورينو عند 44 نقطة، ليبقى في المركز الحادي عشر.