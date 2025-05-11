أهداف مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة ليفربول أمام نظيره أرسنال، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل ثنائية فريق ليفربول كل من كودي جاكبو في الدقيقة 20، قبل أن يضيق لويس دياز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 21.

وفي المقابل، أحرز ثنائية أرسنال في اللقاء كلا من، مارتنيلي في الدقيقة 47 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 83 في صدارة ترتيب المسابقة، فيما رفع أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 68 في المركز الثاني.

ميرينو يسجل من رأسية بعد تسديدة صاروخية من أوديغارد وارتداد من العارضة! ⚽️🚀#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/Vm8ooCh9Uj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

🔴 ليفربول يضاعف النتيجة خلال 90 ثانية فقط!

دياز يسجل بعد تمريرة رائعة من سوبوسلاي! 🔥⚽#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/JTKC42pfFB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025





