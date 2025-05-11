بعد تعادل ليفربول وأرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

شهدت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج العديد من المباريات القوية اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري، من أبرز هذه المباريات مباراة ليفربول ضد أرسنال.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة ليفربول أمام نظيره أرسنال اليوم، في إطار مباريات الجولة الـ 36 بالبريميرليج.

وهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 83 في صدارة ترتيب المسابقة، فيما رفع أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 68 في المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الانجليزي اليوم كالتالي:

1- ليفربول 83 نقطة، من 36 مباراة.

2- أرسنال 68 نقطة، من 36 مباراة.

3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة، من 36 مباراة.

4- مانشستر سيتي 65 نقطة، من 36 مباراة.

5- تشيلسي 63 نقطة، من 36 مباراة.

6- أستون فيلا 63 نقطة، من 36 مباراة.

7- نوتينجهام فورست 62 نقطة، من 36 مباراة.

8- بريتفورد 55 نقطة، من 36 مباراة.

9- برايتون 55 نقطة، من 36 مباراة.

10- بورنموث 53 نقطة، من 36 مباراة.

11- فولهام 51 نقطة، من 36 مباراة.

12- كريستال بالاس 49 نقطة، من 36 مباراة.

13- إيفرتون 42 نقطة، من 36 مباراة.

14- وولفرهامبتون 41 نقطة، من 36 مباراة.

15- وست هام يونايتد 40 نقطة، من 36 مباراة.

16- مانشستر يونايتد 39 نقطة، من 36 مباراة.

17- توتنهام 38 نقطة، من 36 مباراة.

18- إيبسويتش تاون 22 نقطة، من 36 مباراة.

19- ليستر سيتي 22 نقطة، من 36 مباراة.

20- ساوثهامبتون 12 نقطة، من 36 مباراة.