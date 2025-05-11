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"الموسم لم ينتهي".. أول تعليق من أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد من برشلونة

09:35 م الأحد 11 مايو 2025

كارلو أنشيلوتي

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كتب - محمد القرش:

علق كارلو أنشيلوتي على خسارة ريال مدريد من برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تلقينا العديد من الأهداف بسبب الأخطاء الدفاعية، وليس بسبب ضعف منظومتنا الدفاعية".

وأضاف: "الكلاسيكو مباراة كبيرة، لذلك كان يجب علينا أن ندافع جيدا كما جامنا وسجلنا 3 أهداف".

وواصل: "الموسم لم ينتهي بعد وأمامنا 3 مباريات سنقاتل من أجل الفوز بهم".

واختتم كارلو: "مبابي قدم مباراة جيدة وسجلنا 3 أهداف، لكن غاب عنا 5 مدافعين ومن الطبيعي أن يكون هذا مؤثرا في مثل مواجهات".

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