الترجي يُتوَّج بلقب الدوري التونسي بعد خماسية أمام الأولمبي الباجي

كتب - نهى خورشيد

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي لقب الدوري لموسم 2024-2025 رسمياً، بعد انتصاره على مضيفه الأولمبي الباجي بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب باجة ضمن الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

وأنهى الترجي الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما البرازيلي يان ساس في الدقيقتين 7 و43.

في الشوط الثاني، واصل أبناء باب سويقة تألقهم الهجومي، وأضافوا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق يوسف بلايلي في الدقيقة 57، حسام تقا بالدقيقة 68، وإلياس موكوانا د78، ليحسموا اللقب مستفيدين من تعثر منافسهم المباشر الاتحاد المنستيري، الذي سقط في فخ التعادل 1-1 أمام نجم المتلوي، رغم تقدمه بهدف مبكر من ركلة جزاء.

بهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 65 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي قبل جولة واحدة من النهاية، ليُتوج رسميًا باللقب رقم 33 في تاريخه.