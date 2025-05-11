أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد اليوم الأحد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 82 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد ريال مدريد عن النقطة رقم 75 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وأحرز أهداف برشلونة في اللقاء كلا من، إيريك جارسيا في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم رافينيا هدفين في الدقيقتين 34 و35 من زمن الشوط الأول.

وعلى الجانب الآخر، أحرز ثلاثية ريال مدريد في اللقاء، اللاعب كليان مبابي في الدقائق "5، 14 و70".

ويذكر أن برشلونة يحتاج إلى حصد ثلاث نقاط فقط في مبارياته المتبقية بالدوري الإسباني، لحصد لقب البطولة، حيث سيصل إلى النقطة رقم 85، فيما سيكون أعلى رصيد من النقاط يصل إليه ريال مدريد هو 84 نقطة فقط.