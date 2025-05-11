ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الكروي بنادي برشلونة مسيرته القوية هذا الموسم نحو استعادة لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-3، في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الليجا.

وبفضل انتصاره اليوم، رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند 75 نقطة في المركز الثاني، ليُصبح الفريق الكتالوني على بُعد مباراتين فقط من أجل حسم اللقب رسمياً.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد رباعية البارسا اليوم:

1. برشلونة - 82 نقطة

2. ريال مدريد - 75 نقطة

3. أتلتيكو مدريد - 70 نقطة

4. أتلتيك بلباو - 62 نقطة

5. فياريال - 61 نقطة

6. ريال بيتيس - 57 نقطة

7. سيلتا فيجو - 49 نقطة

8. رايو فاييكانو - 47 نقطة

9. ريال مايوركا - 47 نقطة

10. فالنسيا - 45 نقطة

11. أوساسونا - 44 نقطة

13. خيتافي - 43 نقطة

14. إسبانيول - 39 نقطة

15. جيرونا - 38 نقطة

16. إشبيلية - 38 نقطة

17. ديبورتيفو ألافيس - 36 نقطة

18. ليجانيس - 34 نقطة

19. لاس بالماس - 32 نقطة

20. ريال بلد الوليد - 16 نقطة