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لحسم اللقب.. موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على ريال مدريد

07:44 م الأحد 11 مايو 2025

ريال مدريد ضد برشلونة (1)

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كتب - نهى خورشيد

اقترب برشلونة خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، بعد تحقيقه فوزاً مثيراً على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من "الليجا".

ومنح الفوز النادي الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي تجمد رصيده عند 75 نقطة، قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

وأصبح البارسا بحاجة إلى تحقيق فوزين فقط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب رسمياً، بغض النظر عن نتائج ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة يوم الخميس المقبل الموافق 15 مايو، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحل البارسا ضيفًا على إسبانيول على ملعب "آر.سي.دي ستاديوم"، ضمن الجولة 36 من الدوري

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