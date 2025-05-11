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ماذا يحتاج برشلونة للفوز بالدوري الإسباني الـ28؟

07:32 م الأحد 11 مايو 2025

قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

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كتب - محمد القرش:

فاز برشلونة على نظيره ريال مدريد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي أقيم اليوم الأحد.

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

ماذا يحتاج برشلونة للفوز بالدوري؟

ويدخل برشلونة مباراة إسبانيول المقبلة بدافع الفوز والوصول للنقطة 85 من أجل ضمان لقب الدوري الإسباني رقم 28، قبل انتهاء المنافسات بمباراتين.

ويحتاج برشلونة للفوز على إسبانيول في المباراة المقبلة لحصد اللقب برصيد 85 نقطة، وعلى الجانب الآخر سيصل ريال مدريد للنقطة 84 فقط حال الفوز بجميع اللقاءات المتبقية.

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