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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية مبابي

06:41 م الأحد 11 مايو 2025

احتفال مبابي (1)

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كتب - محمد القرش:

سجل لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي، ثنائية في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الجارية الآن بالدوري الإسباني "لا ليجا".

وتصدر مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا، وبفارق هدف واحد عن البولندي ليفاندوفسكي

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 26 هدفا

2. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا

3. رافينيا (برشلونة) - 18 هدفا

4. بودمير (أوساسونا) - 18 هدفا

5. سورولوث (أتلتيكو) - 17 هدفا

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