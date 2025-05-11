ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثلاثية مبابي

كتب - محمد القرش:

سجل لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي، ثلاثة أهداف في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، في اللقاء الذي أقيم اليوم وانتهى بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتصدر مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا، وبفارق هدف واحد عن البولندي ليفاندوفسكي

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 27 هدفا

2. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا

3. رافينيا (برشلونة) - 18 هدفا

4. بودمير (أوساسونا) - 18 هدفا

5. سورولوث (أتلتيكو) - 17 هدفا

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