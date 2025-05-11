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الشارقة الإماراتي يكشف "لمصراوي" حقيقة تولي مارسيل كولر القيادة الفنية للفريق

06:25 م الأحد 11 مايو 2025

مارسيل كولر

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كتب - محمد القرش:

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة تشير إلى تفاوض نادي الشارقة الإماراتي مع المدرب السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونفى علي المازمي إداري فريق الشارقة عبر "مصراوي" كل ما تردد حول التفاوض مع مارسيل كولر لخلافة المدير الفني الحالي الحسين عموتة.

وأوضح أن الفريق لا يفكر في التعاقد مع المدرب السويسري خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين الشارقة الإماراتي وليون سيتي السنغافوري يوم الأحد الموافق 18 مايو.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن التعاقد مع مدرب الشارقة، كوزمين أولاريو، ليتولى قيادة المنتخب خلفًا لباولو بينتو.

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مارسيل كولر الشارقة الإماراتي نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الحسين عموتة
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