6 أهداف تنُهي الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو (فيديو)
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كتب - نهى خورشيد
سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدافي التقدم لريال مدريد في شباك الغريم برشلونة وذلك خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.
من علامة الجزاء الفرنسي كيليان مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/1rAdVmsMvA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
مبابي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/O72AhrMDtZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
وافتتح مبابي التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يعود في الدقيقة 14 ويضيف الهدف الثاني بعد انفراد صريح بمرمى الفريق الكتالوني، مؤكدًا تفوق الميرينجي في الكلاسيكو منذ الدقائق الأولى.
إيريك غارسيا يسجل الهدف الأول لبرشلونة من رأسية متقنة#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/3SMTsg55tB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
الساحر لامين جمال يركن الكرة في شباك ريال مدريد بطريقة مميزة (2-2)#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/GRIMN7z9Fs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
وفي الدقيقة 19 قلص إيريك جارسيا النتيجة لبرشلونة، ثم سجل لامين يامال هدف التعادل بالدقيقة 32.
وبعدها بدقيقتين سجل رافينيا دياز الهدف الثالث والتقدم، بينما اختتم البرازيلي أهداف الشوط الأول بالهدف الرابع في الدقيقة 45.
تمريرة بيدري السحرية يترجمها رافينيا لهدف ثالث لبرشلونة#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/pFPIlVWtwW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
رافينيا يسجل الهدف الرابع لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في المباراة!
نتيجة كبيرة للفريق الكاتالوني.#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/bPhgRonEFF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: إيريك جارسيا - جيرارد مارتين - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز.
خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو.
خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.
تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.
خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا جولر.
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