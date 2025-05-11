كتب - نهى خورشيد

سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدافي التقدم لريال مدريد في شباك الغريم برشلونة وذلك خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وافتتح مبابي التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يعود في الدقيقة 14 ويضيف الهدف الثاني بعد انفراد صريح بمرمى الفريق الكتالوني، مؤكدًا تفوق الميرينجي في الكلاسيكو منذ الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 19 قلص إيريك جارسيا النتيجة لبرشلونة، ثم سجل لامين يامال هدف التعادل بالدقيقة 32.

وبعدها بدقيقتين سجل رافينيا دياز الهدف الثالث والتقدم، بينما اختتم البرازيلي أهداف الشوط الأول بالهدف الرابع في الدقيقة 45.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: إيريك جارسيا - جيرارد مارتين - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا جولر.