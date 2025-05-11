ملخص مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراغة ليفربول أمام نظيره أرسنال الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 83 في المركز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 68 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 36 بالبريميرليج.

وجاء تشكيل فريق ليفربول في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وروبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرخ، كورتيس جونز وسوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز وكودي جاكبو.

وفي المقابل يدخل فريق أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور ولويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ميكيل ميرينو ومارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد ومارتينيلي.

أبرز أحداث مباراة أرسنال وليفربول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة من ساكا لاعب أرسنال ولكنها تمر بجوار مرمى أرسنال.

الدقيقة 8: تسديدة من لويس دياز لاعب ليفربول يتصدى لها ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من تروسارد، تصطدم بدفاع الريدز.

الدقيقة 20: كودي جاكبو يحرز الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 22: لويس دياز يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى أرسنال.

الدقيقة 29: تسديدة قوية من أفشة ولكنها تمر أعلتى مرمى ليفربول.

الدقيقة 34: كارت أصفر ليميكيل مورينو لاعب أرسنال.

الدقيقة 42: تصويبة قوية من مارتن أوديجار لاعب أرسنال ولكنها ترتطم بدفاع ليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: مارتنيلي يحرز الهدف الأول لأرسنال في مرمى ليفربول.

الدقيقة 55: تسديدة قوية من بن ويت لاعب أرسنال، يتصدى لها بيكير حارس ليفربول.

الدقيقة 65: رأسية من ساليبا لاعب أرسنالـ لكنها ترتطم بدفاع ليفربول.

الدقيقة 70: ميرينو يحرز هدف تعادل أرسنال في مرمى ليفربول.

الدقيقة 80: طرد لميرينو لاعب فريق أرسنال.

الدقيقة 85: تسديدة من ديجو جوتا لاعب فريق أرسنال ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 89: تسديدة من سوبسلاي لاعب ليفربول ولكنها تصطدم بدفاع أرسنال.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: تسديدة خطيرة من أوديجارد لاعب أرسنال ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 6+90: روبرتسوت يحرز الهدف الثالث لليفربول ولكن حكم اللقاء يقوم بإلغائه بداعي التسلسل.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.