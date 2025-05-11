متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أرسنال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 36 بالبريميرليج.

وجاء تشكيل فريق ليفربول في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وروبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرخ، كورتيس جونز وسوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز وكودي جاكبو.

وفي المقابل يدخل فريق أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور ولويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ميكيل ميرينو ومارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد ومارتينيلي.

أبرز أحداث مباراة أرسنال وليفربول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة من ساكا لاعب أرسنال ولكنها تمر بجوار مرمى أرسنال.

الدقيقة 8: تسديدة من لويس دياز لاعب ليفربول يتصدى لها ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من تروسارد، تصطدم بدفاع الريدز.

الدقيقة 20: كودي جاكبو يحرز الهدف الأول لليفربول.

الدقيقة 22: لويس دياز يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى أرسنال.

الدقيقة 29: تسديدة قوية من أفشة ولكنها تمر أعلتى مرمى ليفربول.

الدقيقة 34: كارت أصفر ليميكيل مورينو لاعب أرسنال.

الدقيقة 42: تصويبة قوية من مارتن أوديجار لاعب أرسنال ولكنها ترتطم بدفاع ليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: مارتنيلي يحرز الهدف الأول لأرسنال في مرمى ليفربول.