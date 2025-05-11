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"صلاح في مواجهة ساكا".. التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

06:01 م الأحد 11 مايو 2025
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    ليفربول (5)
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    ليفربول (7)
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    ممر شرفي من أرسنال لمانشستر يونايتد 2013
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    أرسنال وباريس سان جيرمان
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    ريال مدريد ضد أرسنال (3)
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    خلال مباراة أرسنال وايندهوفن
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أرسنال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 36 بالبريميرليج.

وجاء تشكيل فريق ليفربول في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وروبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرخ، كورتيس جونز وسوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز وكودي جاكبو.

وفي المقابل يدخل فريق أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور ولويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ميكيل ميرينو ومارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد ومارتينيلي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، فيما يأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

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