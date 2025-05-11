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لحظة بلحظة.. برشلونة 4-3 ريال مدريد.. هدف مبابي

05:16 م الأحد 11 مايو 2025
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    برشلونة ضد ريال مدريد (1)
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    برشلونة ضد ريال مدريد (3)
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    احتفال مبابي (1)
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    فريق ريال مدريد
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    احتفال لامين يامال (2)
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    احتفال لامين يامال (1)
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    ريال مدريد ضد برشلونة
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    فينيسيوس
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    ريال مدريد ضد برشلونة (4)
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    إنشلوتي
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    ريال مدريد ضد برشلونة (5)
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    ريال مدريد ضد برشلونة (6)
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    ريال مدريد ضد برشلونة (1)
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    برشلونة ضد ريال مدريد
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    ريال مدريد ضد برشلونة (3)
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    ريال مدريد ضد برشلونة (2)
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    احتفال رافينيا (1)
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    احتفال رافينيا (2)
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يلاقي برشلونة نظيره ريال مدريد اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: إيريك جارسيا - جيرارد مارتين - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا جولر.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد

بداية المباراة

كيليان مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد على برشلونة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 3

مبابي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15

إيريك جارسيا يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 18

تسديدة قوية من لامين يامال لكن يتصدى لها كورتوا في الدقيقة 23

لامين يامال يسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 32

رافينيا يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 34

بطاقة صفرا لـ تشاوميني في الدقيقة 36

إلغاء ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 43

بطاقة صفرا لـ أراوخو في الدقيقة 45

رافينيا يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 45

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

مشاركة دياز ومودريتش بدلا من سيبايوس وجولر في الدقيقة 46

بطاقة صفرا لـ أسينسيو في الدقيقة 50

دخول كريستينسن وبالدي بدلا من كوبارسي ومارتن في الدقيقة 57

كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70

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