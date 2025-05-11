برشلونة يواصل الهيمنة على الكلاسيكو برباعية ضد ريال مدريد
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متابعة - محمد القرش:
فاز برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة 4-3 في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي أقيم اليوم الأحد بالجولة 35.
سجل أهداف برشلونة: إريك جارسيا، لامين يامال، رافينيا دياز "2".
سجل أهداف ريال مدريد: كيليان مبابي "3"
تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: إيريك جارسيا - جيرارد مارتين - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز.
خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو.
خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.
تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.
خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا جولر.
ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد
بداية المباراة
كيليان مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد على برشلونة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 3
من علامة الجزاء الفرنسي كيليان مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/1rAdVmsMvA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
مبابي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15
مبابي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/O72AhrMDtZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
إيريك جارسيا يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 18
إيريك غارسيا يسجل الهدف الأول لبرشلونة من رأسية متقنة#الدوري_الاسباني | #الكلاسيكو | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو_الارض #ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/3SMTsg55tB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025
تسديدة قوية من لامين يامال لكن يتصدى لها كورتوا في الدقيقة 23
لامين يامال يسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 32
رافينيا يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 34
بطاقة صفرا لـ تشاوميني في الدقيقة 36
إلغاء ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 43
بطاقة صفرا لـ أراوخو في الدقيقة 45
رافينيا يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 45
حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع
انتهاء الشوط الأول
بداية الشوط الثاني
مشاركة دياز ومودريتش بدلا من سيبايوس وجولر في الدقيقة 46
بطاقة صفرا لـ أسينسيو في الدقيقة 50
دخول كريستينسن وبالدي بدلا من كوبارسي ومارتن في الدقيقة 57
كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70
حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع
فيرمين لوبيز يسجل هدف برشلونة الخامس في الدقيقة 90+5، لكن يُلغى بسبب لمسة يد على اللاعب
انتهاء المباراة بفوز برشلونة 4-3
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