كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، قد يغيب عن المشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة 2025.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن بيلينجهام سيخضع لعملية جراحية للتخلص من الإصابة، التي يعاني منها منذ عام 2023، لكن حتى الأن موعد إجراء العملية محل خلاف بين اللاعب ومسؤولي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب يرغب في إجراء العملية الجراحية، عقب نهاية الموسم الحالي، فيما يرغب النادي في تأجيل إجراء اللاعب للجراحة، بسبب بطولة كأس العالم للأندية التي تلقى اهتمام خاص من قبل الفريق الإسباني.

كما أشارت الصحيفة، أنه في حال خضوع النجم الإنجليزي للعملية عقب نهاية الموسم، سيغيب لمدة تصل إلى شهر وهو ما يعني غيابه عن الفريق عن مونديال الأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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