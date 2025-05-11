"نلعب للفوز"... مدرب منتخب غانا يعلق على مباراة منتخب بلاده الحاسمة أمام مصر

كتب - يوسف محمد:

علق المدير الفني لمنتخب غانا للشباب تحت 20 عاما ديزموند أوفي، على مباراة فريقه المرتقبة أمام منتخب مصر يوم غد الإثنين بدور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر.

وقال أوفي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم الأحد: "جاهزون لمواجهة منتخب مصر ونعلم صعوبة المواجهة، خاصة وأننا سنواجه منتخبا قويًا ويمتلك تاريخا طويلا في القارة السمراء".

وأضاف: "سنخوض مباراة الغد أمام منتخب مصر، بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والصعود إلى نهائيات كأس العالم للشباب بتشيلي".

وتابع: "لدينا جاهزية تامة لمواجهة الفراعنة غدا، سنخوض المباراة بطريقتنا الخاصة ولن نغير من أسلوبنا خلال المباراة، من أجل ضمان التأهل إلى المونديال".

واختتم المدير الفني لمنتخب غانا تصريحاته: "ثقتي كبيرة في لاعبي فريقي وقدرتهم على تحقيق الفوز غدا، التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025".

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب غانا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

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