بالقوة الضاربة.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد، في الكلاسيكو الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمي:تشيزني

خط الدفاع: جارسيا - كوبارسي - إنيجو مارتينيز -- جيرارد مارتن

خط الوسط: دي يونج - بيدري - داني اولمو

خط الهجوم: لامين جمال - فيران توريس- رافينها

يتربع فريق برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة، حقق الفوز خلال 25 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات.

على الجانب الآخر يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، حقق الفوز خلال 23 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 5 مباريات.