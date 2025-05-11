مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

0 1
17:15

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
14:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:15

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

جنوى

جميع المباريات

إعلان

بالقوة الضاربة.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد

04:04 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (3)
  • عرض 12 صورة
    برشلونة وريال مدريد
  • عرض 12 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (1)
  • عرض 12 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (1)
  • عرض 12 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (5)
  • عرض 12 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (4)
  • عرض 12 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (2)
  • عرض 12 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (2)
  • عرض 12 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (2)
  • عرض 12 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (1)
  • عرض 12 صورة
    برشلونة ضد ريال مدريد (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد، في الكلاسيكو الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمي:تشيزني

خط الدفاع: جارسيا - كوبارسي - إنيجو مارتينيز -- جيرارد مارتن

خط الوسط: دي يونج - بيدري - داني اولمو

خط الهجوم: لامين جمال - فيران توريس- رافينها

يتربع فريق برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة، حقق الفوز خلال 25 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات.

على الجانب الآخر يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، حقق الفوز خلال 23 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 5 مباريات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة وريال مدريد تشكيل برشلونة ريال مدريد تشكيل برشلونة الرسمي هانز فليك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط