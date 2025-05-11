كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ35 ببطولة الدوري الإسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أسينسيو وفران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فالفيردي وجود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر، كليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 75 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ 79 نقطة.

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