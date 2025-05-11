جماهير إشبيلية تقتحم ملعب النادي والشرطة تتدخل.. ما القصة؟ (فيديو)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
اقتحمت جماهير فريق إشبيلية الإسباني مقر ناديه مساء يوم أمس السبت مما دفع قوات الشرطة للتدخل لحماية اللاعبين والجهاز الفني من الجماهير الغاضبة.
فريق إشبيلية كان قد خسر بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره سلتا فيجو خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عبر تقريرها إلى أن الجماهير اقتحمت بوابات النادي وأزالتها بعد تلقي الفريق الهزيمة رقم 15 بالموسم الحالي لتتدخل قوات الأمن لتفريقهم وحماية اللاعبين والجهاز الفني.
ويحتل فريق إشبيلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الخامس عشر وثلاثة نقاط عن ألافيس صاحب المركز السابع عشر و6 نقاط عن لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر آخر مراكز الهبوط.
ويتبقى لإشبيلية ثلاث مباريات على انتهاء الموسم الجاري من الدوري الإسباني أمام لاس بالماس، ريال مدريد، فياريال.
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🚨💥MÁXIMA TENSIÓN en la Ciudad Deportiva del @SevillaFC— Libre y Directo (@LibreDirectoSEV) May 10, 2025
‼️Un centenar de aficionados han tirado abajo la valla de entrada de la ciudad deportiva del club hispalense.
🚔Cargas policiales y disparos con balas de goma a los aficionados presentes.pic.twitter.com/THq8hVEg31
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