قبل الكلاسيكو.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء الليلة، نحو ملعب "مونتجويك" الذي يستضيف الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ35 من بطولة الليجا.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة في توقيت حاسم من الموسم، حيث تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية بطل الدوري الإسباني.

ويُعد برشلونة الأقرب لحسم لقب "الليغا" هذا الموسم، إذ يتصدر جدول الترتيب متقدماً بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، ريال مدريد...

ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني؟

في حال فوز برشلونة في مباراة الكلاسيكو الليلة، سيُعزز برشلونة حظوظه بشكل كبير في التتويج، حيث سيتسع الفارق إلى سبع نقاط مع تبقّي ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

حينها، سيكون بحاجة للفوز في مباراة واحدة فقط من مواجهاته الثلاث الأخيرة ضد إسبانيول، فياريال، وأتلتيك بلباو، ليضمن اللقب رسمياً دون النظر إلى نتائج ريال مدريد.

أما إذا انتهت مباراة الكلاسيكو بالتعادل، فسيظل الفارق على حاله (أربع نقاط)، وفي هذه الحالة سيتطلب من برشلونة تحقيق انتصارين في مبارياته المتبقية ليُتوّج بالبطولة، بغضّ النظر عن أداء ريال مدريد.

في المقابل، إذا خسر برشلونة الكلاسيكو، فسيتقلّص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، وسيبقى مصيره بيده، إذ سيكون مطالباً بتحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأخيرة لضمان حصد اللقب ومنع الريال من تجاوزه.