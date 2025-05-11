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السابعة في أسطوله.. هالاند يشتري سيارة فيراري جديدة (صور)

03:09 م الأحد 11 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أضاف المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، سيارة جديدة لأسطول السيارات الخاص به، وذلك في ظهوره الأخير بمقر التدريبات.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هالاند اشتري سيارة جديدة من نوع "فيراري"، لتنضم لأسطول سياراته الذي وصل إلي 7 سيارات.

وأكدت الصحيفة أن سيارة هالاند "فيراري 812 سوبر فاست" وبقيمة 320 ألف جنيه وتبلغ سرعتها 789 حصاناً وتبلغ سعة محركها V12، 6.5 لتر.

جدير بالذكر أن هالاند عاد للمشاركة مع فريقه مانشستر أمس السبت في المباراة التي جمعت السيتي مع بورنموث وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان هالاند يعاني من إصابة في الكاحل غاب عن إثرها 6 أسابيع، حيث أصيب في مطلع شهر أبريل في لقاء بورنموث بربع نهائي كأس الاتحاد.

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