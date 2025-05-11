مجموعة الأهلي.. رئيس بالميراس: لن نتواجد للتنزه.. ولا مشكلة في مواجهة ميسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى رئيس نادي بالميراس البرازيلي، ليلى بيريرا، سعادته بمشاركة الفريق بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويقع نادي بالميراس بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية التي تضم أندية: الأهلي، إنتر ميامي وبورتو البرتغالي.

وأشارت ليلى، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، إلى أنهم يستعدون للبطولة بكل جدية كحالهم بكافة البطولات التي يشاركون بها، مضيفة:"لامشكلة لدينا في اللعب ضد ميسي فهم سيلعبون ضد بالميراس أيضًا، نحن لدينا فريق قوي للغاية، ومستعد لمواجهة أي خصم".

وأتم رئيس نادي بالميراس:"شرف لنا المشاركة بكأس العالم للأندية ولكن أكثر شيء أستطيع أن أؤكده هو أننا لن نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتنزه تحت أي ظرف من الظروف".

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