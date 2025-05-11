رد حاسم للاتحاد التونسي: هل طلب الأهلي استثناء بن رمضان من معسكر المنتخب؟

كتب ـ وسام محمد:

كشف مدير الإعلام في الاتحاد التونسي لكرة القدم، أحمد الصالحي، حقيقة تقدم مسؤولو الأهلي بطلب لهم لاستثناء مواطنهم محمد علي بن رمضان من معسكر الفريق في شهر يونيو المقبل.

وهو الطلب الذي كانت صحيفة الصريح التونسية قد نشرته في وقت سابق بداعِ أن الأهلي قد أتم الاتفاق مع مواطنها محمد علي بن رمضان ويرغب في الاستفادة منه بكأس العالم للأندية الذي ستُقام النسخة المقبلة منه بالولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وأشار الصالحي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أنهم لم يصل لهم أي طلب من النادي الأهلي بخصوص إعفاء محمد بن رمضان من التواجد بمعسكرهم في يونيو المقبل.

وأتم مدير الإعلام في الاتحاد التونسي تصريحاته بقوله:"في حال تلقينا طلبًا من الأهلي حول ذلك الأمر، سيتم دراسته مع مدرب المنتخب أولًا".

وكان مصدر قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي يوم الجمعة الماضي أن اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد وقع لمدة 4 مواسم لصالح الأهلي.

يذكر أن اللاعب التونسي الدولي قد انضم نادي فرينكفاروزي المجري في الانتقالات الصيفية لموسم 2023/2024 قادماً من صفوف الترجي.

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