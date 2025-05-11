موقف رونالدو من المشاركة مع النصر أمام الأخدود في الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

مازالت الشكوك تحوم حول مشاركة مدى إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، في مواجهة فريقه أمام الأخدود يوم غد الإثنين بالدوري السعودي.

وكان النجم البرتغالي، قد غاب عن مران النصر السعودي أمس السبت؛ استعدادًا لمواجهة فريق الأخدود غدا الإثنين في الدوري السعودي.

ويحتل فريق النصر حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 60 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة.

وفي السياق ذاته، يدخل فريق الأخدود المباراة وهو يحتل المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة.

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