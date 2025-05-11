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مجموعة الأهلي بمونديال الأندية.. مدرب إنتر ميامي: نعاني من مشاكل دفاعية

02:02 م الأحد 11 مايو 2025
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الحالي
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، خافيير ماسكيرانو، إن فريقه يعاني من مشاكل في خط الدفاع، مشيرًا إلى أن هذا أكثر شيء يجعله يشعر بالقلق.

وأضاف ماسكيرانو، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد:"عندما نهاجم الخصوم نعاني من الأضرار من التحولات الهجومية لهم هو أكثر شيء يقلقني بالفريق، نحن نلعب بطريقة هجومية وعلينا أن نكون أكثر حزمًا".

وشدد المدير الفني لفريق إنتر ميامي أنهم عليهم التعامل بصورة أكثر حزمًا حين لا تكون الكرة بحوزة اللاعبين وأن نفوز بالمواجهات الفردية مع الخصوم.

وأتم ماسكيرانو تصريحاته بالتشديد على أن اللاعب حين يتراجع مستواه فالأمر يقع على عاتق المدرب لأنه المسؤول عن الأمر.

وكان فريق إنتر ميامي قد تلقى هزيمة ثقيلة على يد مستضيفه مينيسوتا يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الأمريكي.

ويتواجد فريق إنتر ميامي الأمريكي في مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية بجانب ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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