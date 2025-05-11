مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:15

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

منافس الأهلي.. إنتر ميامي يخسر برباعية في الدوري الأمريكي بمشاركة ميسي

01:22 م الأحد 11 مايو 2025

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي هزيمة ثقيلة على يد مستضيفه مينيسوتا يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكتس بجانب جوردي ألبا إذ سجل الأول هدف إنتر ميامي الوحدي خلال اللقاء بالدقيقة 48.

وتوقف رصيد فريق إنتر ميامي عقب الخسارة عند النقطة 21 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فيلادلفيا صاحب المركز الثالث و4 نقاط عن كولومبوس كرو الوصيف وسينسيناتي المتصدر لمجموعة القسم الشرقي.

ورفع فريق مينيسوتا رصيده عقب الفوز إلى النقطة 22 في وصافة مجموعة القسم الغربي بفارق 4 نقاط عن فانكوفر المتصدر.

ويتواجد فريق إنتر ميامي الأمريكي في مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية بجانب ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

اقرأ أيضًا:
"مصمم على 40 مليون".. شوبير يكشف صدام الأهلي وعلى ربيعة واقتراب الانفصال

من هو سيحا حارس مرمى الأهلي الجديد الذي سيتواجد بكأس العالم للأندية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميامي كأس العالم للأندية الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط
870 شكوى.. البترول تعلن نتائج تحاليل "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية