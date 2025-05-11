منافس الأهلي.. إنتر ميامي يخسر برباعية في الدوري الأمريكي بمشاركة ميسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي هزيمة ثقيلة على يد مستضيفه مينيسوتا يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكتس بجانب جوردي ألبا إذ سجل الأول هدف إنتر ميامي الوحدي خلال اللقاء بالدقيقة 48.

وتوقف رصيد فريق إنتر ميامي عقب الخسارة عند النقطة 21 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فيلادلفيا صاحب المركز الثالث و4 نقاط عن كولومبوس كرو الوصيف وسينسيناتي المتصدر لمجموعة القسم الشرقي.

ورفع فريق مينيسوتا رصيده عقب الفوز إلى النقطة 22 في وصافة مجموعة القسم الغربي بفارق 4 نقاط عن فانكوفر المتصدر.

ويتواجد فريق إنتر ميامي الأمريكي في مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية بجانب ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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