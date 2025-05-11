بعنوان الثأر.. 8 معلومات عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت الكلاسيكو المنتظر بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، ويحتضنها ملعب "مونتجويك" معقل الفريق الكتالوني.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة كالتالي:

1- القيمة التسويقية لفريق ريال مدريد تبلغ 1.27 مليار يورو، ويعد البرازيلي فينيسيوس جونيور هو الأغلى بـ200 مليون يورو.

2- قيمة برشلونة التسويقية 1.02 مليار يورو، ويعد أغلى لاعب فى الفريق الكتالوني نجمه الشاب لامين يامال بقيمة 180 مليون يورو.

3- ريال مدريد يدخل لقاء اللية بعنوان الثأر، بعدما خسر آخر مباراتين أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومباراة الدور الأول في الدوري.

4- يقع فريق ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يتصدر فريق برشلونة الجدول برصيد 79 نقطة.

5- التقى الفريقان في 260 مباراة بكل البطولات، حقق الريال الفوز في 106 مباريات مقابل فوز برشلونة في 103 وتعادلا في 51 مباراة.

6- ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق هو الهداف التاريخي لـ الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 18 هدفًا.

7- يدير المباراة تحكيميًا أليخاندرو خوسيه هيرنانديز، بينما يعاونه خوان مارتينيز مونويرا، عبر تقنية الفيديو.

8- تنطلق صافرة مباراة برشلونة والريال في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد وتذاع عبر قناة BeIN Sports HD 1.