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"لمعادلة فاولر".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال اليوم

04:47 ص الأحد 11 مايو 2025
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    محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أرسنال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة الريدز أمام أرسنال اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال

ويأتي محمد صلاح في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 10 أهداف.

ويطمح النجم المصري، إلى تسجيل هدفين خلال مباراة اليوم، ليعادل الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول أمام أرسنال في مختلف البطولات، روبي فاولر صاحب الـ 12 هدفا.

وحال تمكن صلاح من تسجيل هدف واحد فقط، سيعادل رقم فيرمينو، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا في الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول وأرسنال مباراة ليفربول ضد أرسنال
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