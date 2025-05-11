جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تقام اليوم الأحد، ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية للمسابقة.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحة ضد إنبي، 5 مساءً، "أون سبورت".

زد ضد مودرن سبورت، 8 مساءً، "أون سبورت".

الجونة ضد طلائع الجيش، 8 مساءً، "أون سبورت".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

نيوكاسل ضد تشيلسي، 2 ظهرا، "بي إن سبورتس 1".

توتنهام ضد كريستال بالاس، 4.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس".

نوتنجهام ضد ليستر سيتي، 4.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 6".

مان يونايتد ضد وست هام، 4.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2".

ليفربول ضد أرسنال، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ليجانس ضد إسبانيول، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 3".

ريال مدريد ضد برشلونة، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 1".

أتليتك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس، 8.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

ريال بيتيس ضد أوساسونا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزي ضد مونزا، 1.30 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

فيرونا ضد ليتشي، 4 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

تورينو ضد إنتر، 7 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

نابولي ضد جنوى، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بايرن ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

فرانكفورت ضد سانت باولي، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 8".

شتوتجارت ضد أوجسبورج، 8.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".