مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:15

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"15 مساهمة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهاته أمام فريق أرسنال؟

10:00 ص الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أرسنال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول"، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 82 نقطة وبفارق 15 نقطة، عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

أرقام محمد صلاح أمام أرسنال

وتعد هذه هى المباراة رقم 18 التي يخوضها النجم المصري محمد صلاح أمام أرسنال، حيث سبق له المشاركة في 17 مباراة أمام الجانرز من قبل، رفقة كلا من ليفربول وتشيلسي.

وخلال 17 مباراة سابقة خاضها صلاح من قبل أمام أرسنال، تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وحضر التعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات.

ويمتلك صلاح سجلا تهديفيا مميزا في مواجهات أرسنال، حيث تمكن خلال 17 مباراة من قبل، في تسجيل 11 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن صلاح حاليا يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 28 هدفا.

أقرأ أيضًا:
فانتازي.. انخفاض سعر ويليام ساليبا

تواجد صلاح ومرموش.. أفضل 11 لاعبا للجولة 36 من فانتازي الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول وأرسنال أرقام محمد صلاح أمام أرسنال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

870 شكوى.. البترول تعلن نتائج تحاليل "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية