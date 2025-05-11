كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أرسنال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول"، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 82 نقطة وبفارق 15 نقطة، عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

أرقام محمد صلاح أمام أرسنال

وتعد هذه هى المباراة رقم 18 التي يخوضها النجم المصري محمد صلاح أمام أرسنال، حيث سبق له المشاركة في 17 مباراة أمام الجانرز من قبل، رفقة كلا من ليفربول وتشيلسي.

وخلال 17 مباراة سابقة خاضها صلاح من قبل أمام أرسنال، تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وحضر التعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات.

ويمتلك صلاح سجلا تهديفيا مميزا في مواجهات أرسنال، حيث تمكن خلال 17 مباراة من قبل، في تسجيل 11 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن صلاح حاليا يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 28 هدفا.

أقرأ أيضًا:

فانتازي.. انخفاض سعر ويليام ساليبا

تواجد صلاح ومرموش.. أفضل 11 لاعبا للجولة 36 من فانتازي الدوري الإنجليزي