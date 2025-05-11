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260 مباراة.. تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

07:44 ص الأحد 11 مايو 2025

الكلاسيكو الإسباني ريال مدريد وبرشلونة

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كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بالجولة 35 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى ريال مدريد إلى كسر هيمنة البارسا على لقاءات الكلاسيكو خلال الفترة الأخيرة، بينما يريد برشلونة الفوز وتأكيد حصد لقب الدوري الإسباني.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

تلاقى الثنائي في 260 مباراة عبر التاريخ، فاز برشلونة بـ 103 لقاء وخسر 106 مواجهة، بينما حسم التعادل 51 كلاسيكو.

وخلال كل تلك المواجهات، سجل ريال مدريد 440 هدفا، بينما تلقت شباكهم 431 هدفا من البارسا.

ويعد لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 26 هدفا، ويليه كريستيانو رونالدو برصيد 18 هدفا متساويا مع كريم بنزيما.

ويحتل البارسا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة متفوقا على الريال صاحب الـ 75 نقطة بالوصافة.

يُذكر أن المباراة تقام في تمام الساعة 5.15 مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد مونتجويك الأولمبي.

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