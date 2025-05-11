يقترب من آلان شيرر.. ماذا ينتظر محمد صلاح في 3 جولات متبقية بالدوري الإنجليزي؟

كتبت-هند عواد:

تتبقى 3 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، اللقب الذي حسمه ليفربول قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر المحترف المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، إذ أنه سجل 28 هدفا وصنع 18 خلال 35 لقاء.

هل يحطم صلاح الرقم القياسي للمساهمة في الأهداف؟

قدم محمد صلاح أحد أفضل مواسمه الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع تبقي ثلاث مباريات فقط، ساهم في 46 هدفًا (28 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة) في 35 مباراة.

وقبل أسابيع حطم الرقم القياسي للأكثر مساهمة في الموسم، والتي كانت مسجلة باسم تييري هنري في موسم 2002-2003 وإيرلينج هالاند في موسم 2022-2023)، من 38 مباراة.

ويحتاج محمد صلاح إلى هدفين أو تمريرتين حاسمتين إضافيتين في مبارياته الثلاث الأخيرة لموسم 2024-2025، ليحطم رقما قياسيا جديدا، وذلك لعدد الإسهامات التهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه حاليًا أندرو كول في موسم 1993-1994 وآلان شيرر في موسم 1994-1995، بواقع 47 هدفًا لكل منهما.

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