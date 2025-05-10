"في دوري الأبطال".. مدرب الأهلي السابق يكشف عن اللحظة الأصعب له مع الفريق

كتب ـ محمد الميموني:

كشف سامي قمصان المدرب العام السابق للنادي الأهلي، عن أصعب لحظة له طوال مشواره داخل جدران المارد الأحمر.

وقال قمصان، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الهزيمة من صن داونز بخماسية في عام 2019 مع مارتن لاسارتي، كانت اللحظة الأصعب بالنسبة لي، خلال مشواري مع النادي الأهلي".

وأضاف: "شعرت بصعوبة الهزيمة وةأنها بالفعل لحظة صعبة، خلال مباراة العودة في القاهرة، التي شهدت حضور جماهيري كبير للنادي الأهلي ولكننا حقق الفوز بهدف واحد فقط".

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق قبول اعتذار سامي قمصان عن الاستكمال في منصبه، داخل الفريق بعد الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتوديع البطولة.

ويذكر أن الأهلي، كان قد تلقى الهزيمة، بخمسة أهداف دون مقابل، على يد صن داونز الجنوب أفريقي أيضًا في عام 2019، حينما كان يتولى مارتن لاسارتي القيادة الفنية للمارد الأحمر ويعاونه سامي قمصان.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، قام بتعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس، خلفا للسويسري مارسيل كولر، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.