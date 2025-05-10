مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:15

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

الأولى في تاريخ كين.. بايرن ميونخ يحتفل بدرع الدوري الألماني (فيديوهات وصور)

11:15 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال كومباني (1)
  • عرض 10 صورة
    بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني 202425 (1)
  • عرض 10 صورة
    كومباني يرفع درع الدوري الألماني
  • عرض 10 صورة
    احتفال توماس مولر (1)
  • عرض 10 صورة
    بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني 202425 (2)
  • عرض 10 صورة
    توماس مولر يحتفل مع الجماهير
  • عرض 10 صورة
    كومباني يهدي الميدالية لتوماس مولر
  • عرض 10 صورة
    احتفال توماس مولر (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال كومباني (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تسلم فريق بايرن ميونخ درع الدوري الألماني رقم 34 عبر التاريخ، بعد ضمان اللقب بتعادل ليفركوزن مع فرايبورج إيجابيا 2-2 بالجولة الماضية.

وحرص المهاجم الإنجليزي، هاري كين، على رفع درع أول بطولة في تاريخه والتي حصدها في سن الـ31، حيث انتقل للدوري الألماني قادما من توتنهام هوتسبر في موسم 2023/24.

ووصل العملاق البافاري إلى النقطة رقم 79 قبل نهاية موسم 2024/25 من النهاية بمباراة واحدة، تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

ويلاقي بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم يوم السبت المقبل الموافق 17 مايو الجاري في آخر مباراة قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

اقرأ أيضًا:

"سرقها الأغنياء".. غضب جماهيري كبير بسبب أسعار تذاكر كأس العالم 2026

"بسبب زيزو".. مصدر يكشف تقدم الزمالك بطلب إلى السفارة الأمريكية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

احتفالات بايرن ميونخ بايرن ميونخ الدوري الألماني هاري كين كومباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة