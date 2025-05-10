الأولى في تاريخ كين.. بايرن ميونخ يحتفل بدرع الدوري الألماني (فيديوهات وصور)

كتب - محمد القرش:

تسلم فريق بايرن ميونخ درع الدوري الألماني رقم 34 عبر التاريخ، بعد ضمان اللقب بتعادل ليفركوزن مع فرايبورج إيجابيا 2-2 بالجولة الماضية.

وحرص المهاجم الإنجليزي، هاري كين، على رفع درع أول بطولة في تاريخه والتي حصدها في سن الـ31، حيث انتقل للدوري الألماني قادما من توتنهام هوتسبر في موسم 2023/24.

Erwischt! 😎🍻 Jetzt bist du ein echte Bayer, Michael! 😂#MiaSanMeister pic.twitter.com/BgCMMPrljC — FC Bayern München (@FCBayern) May 10, 2025

ووصل العملاق البافاري إلى النقطة رقم 79 قبل نهاية موسم 2024/25 من النهاية بمباراة واحدة، تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

ويلاقي بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم يوم السبت المقبل الموافق 17 مايو الجاري في آخر مباراة قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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