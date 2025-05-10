جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

شهدت الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، فوز إيفرتون على نظيره فولهام، بينما تعادل مانشستر سيتي مع ساوثامبتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 ـ ليفربول 82 نقطة

2 ـ أرسنال 67 نقطة

3 ـ مانشستر سيتي 65 نقطة

4 ـ نيوكاسل يونايتد 63 نقطة

5 ـ تشيلسي 63 نقطة

6 ـ أستون فيلا 63 نقطة

7 ـ نوتنجهام فورست 61 نقطة

8 ـ بيدفورد 55 نقطة



9 ـ برايتون 55 نقطة

10 ـ بورنموث 53 نقطة

11 ـ فولهام 51 نقطة

12 ـ كريستال بالاس 46 نقطة

13 ـ إيفرتون 42 نقطة

14ـ وولفرهامبتون 41 نقطة

15 ـ مانشستر يونايتد 39 نقطة

16 ـ توتنهام 38 نقطة

17 ـ وست هام 37 نقطة

18 ـ إيسويتس تاون 22 نقطة

19 ـ ليستر سيتي 21 نقطة

20 ساوثهامبتون 12 نقطة