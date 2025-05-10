منتخب الشباب يبدأ الاستعداد لموقعة غانا في ربع نهائي أمم أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

بدأ منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعداد الجاد لمواجهة غانا المرتقبة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في تشيلي 2025، وذلك بمعسكره المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية.

وكان المنتخب قد تأهل كأحد أفضل الثوالث بعد جمعه 7 نقاط من 4 مباريات في دور المجموعات، ليضرب موعداً صعباً مع غانا التي خاضت 3 مباريات.

ويضم الجهاز الفني بجانب نبيه كلًا من حمادة أنور مديراً للمنتخب، وعلاء عبده مدرباً عاماً، وطاقمًا متكاملًا في جميع التخصصات لدعم اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة.

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