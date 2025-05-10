مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 1
19:30

أستون فيلا

الدوري الفرنسي

مونبيليه

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

اوكسير

1 0
22:00

نانت

الدوري الفرنسي

بريست

1 0
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

منتخب الشباب يبدأ الاستعداد لموقعة غانا في ربع نهائي أمم أفريقيا

09:13 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة غانا (2)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة غانا (4)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة غانا (6)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة غانا (1)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة غانا (7)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة غانا (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

بدأ منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعداد الجاد لمواجهة غانا المرتقبة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في تشيلي 2025، وذلك بمعسكره المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية.

وكان المنتخب قد تأهل كأحد أفضل الثوالث بعد جمعه 7 نقاط من 4 مباريات في دور المجموعات، ليضرب موعداً صعباً مع غانا التي خاضت 3 مباريات.

ويضم الجهاز الفني بجانب نبيه كلًا من حمادة أنور مديراً للمنتخب، وعلاء عبده مدرباً عاماً، وطاقمًا متكاملًا في جميع التخصصات لدعم اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة.

اقرأ أيضًا:

صافرة سودانية تقود نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز

بيسيرو يودع الزمالك برسالة مؤثرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب منتخب مصر شباب منتخب مصر مصر ضد غانا أسامة نبيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة